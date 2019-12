Visita Salvini in Calabria, Movimento 24 Agosto: “Le 10 domande a cui non risponderà mai”

Di seguito la nota diffusa dal Movimento 24 Agosto Calabria – Salvini torna in Calabria per la campagna elettorale e torna, come sempre, per offendere i calabresi senza alcun programma per salvare la Calabria dal declino inarrestabile.

Il leader del carroccio farà da eco a Invernizzi, Sofo e gli altri leghisti che vengono in Calabria solo per sgridare i calabresi: <<La Calabria va male perché avete votato male ed i politici precedenti non hanno saputo gestire, hanno rubato ecc… >> . Tutti i comizi poi si concludono con un appello al voto ai leghisti che sono tutti più bravi, più competenti, più belli e più onesti di tutti i politici pregressi. Il concetto è semplice: votate lega e la Calabria in 2 o tre anni diventerà ricca e prospera da far invidia a Dubai. Ma in realtà la Lega non ha nessun programma di sviluppo per la Calabria.

Noi di M24A-ET che abbiamo fatto dell’Equità territoriale la ragione di vita e che non crediamo nemmeno ad una singola lettera dei discorsi leghisti, vogliamo porre 10 domande a Salvini consapevoli di non ricevere mai risposte da nessun leghista. Perchè sebbene le belle parole, la lega continua ad essere il partito guida del PUN (Partito Unico del Nord) che insieme a membri di PD, FI, FdI e M5S Ecco le domande:

1) Quanti finanziamenti perderanno i comuni meridionali con l’Autonomia legata ai costi storici voluta dai governatori leghisti del nord ? La lega ha quantificato i danni per prossimi 10 anni ? La spesa pubblica procapite per ogni calabrese di quanto sarà ridotta ? E la spesa pubblica procapite per ogni cittadino del nord di quanto sarà incrementata? Quanti servizi per bambini e per anziani verranno soppressi in Calabria ? Avete fatto questi calcoli oppure sparate numeri a casaccio ?

2) Chi deve pagare più di 1 miliardo di deficit della Sanità calabrese? Lo Stato oppure i calabresi già impoveriti ? (è vero che il debito sanitario è stato generato dalla cattiva politica e dalla cattiva gestione, ma la Lega ha solo cavalcato l’onda del commissariamento, facendo nominare commissari che hanno ulteriormente aumentato il deficit sanitario calabrese, oltretutto risultando presenti 3 giorni su 5 lavorativi, e facendosi pagare un’indennità integrativa soltanto perché venivano a fare i commissari in Calabria).

3) Cosa vuole fare la lega per rendere gli ospedali calabresi uguali a quelli del nord con pari infrastrutture e risorse umane? Avete un business plan ? un cronoprogramma? I soldi sapete dove trovarli ? (Qui, a dire la verità un programma lo hanno: INCENTIVANO I MEDICI A FAR RICOVERARE I PROPRI ASSISTITI NEGLI OSPEDALI LOMBARDI E VENETI – vedi denuncia del dott. Giuseppe Minutolo).

4) E’ giusto che al nord ci sia l’Alta Velocità ed al sud nemmeno i treni lenti ? Matteo Salvini: l’Alta Velocità al Nord è stata realizzata dallo Stato Italiano con soldi statali. La Lega cosa vuole fare ? Continuare a sostenere i vertici di Trenitalia che destinano il 98% degli investimenti al Nord? E noi per avere un treno AV Sibari-Bolzano ci dobbiamo mettere pure soldi regionali?

5) Perchè quando sei stato al Governo (e non solo nell’ultimo gialloverde) hai continuato a votare finanziamenti statali di miliardi di euro per il nord con corrispondenti briciole di pochi milioni per la Calabria ? Non ti vergogni a dire prima i calabresi, poi prima i pugliesi, prima i campani, prima i siciliani , ecc…

6) Salvini cosa ci dici del finanziamento di 1 miliardo di euro deliberato dall’attuale governo giallorosso per le Olimpiadi Milano Cortina? Le olimpiadi non dovevano essere a costo zero per lo Stato Italiano ? Non pensi che lo Stato ora debba spendere almeno 3 miliardi anche al Sud per compensare questa sperequazione e quella della dell’expo?

7) Matteo cosa hanno fatto di male i bambini calabresi per meritarsi di ricevere dallo Stato italiano 1/3 (un terzo) delle cure e delle spese che ricevono invece i fortunati bambini che sono nati al Nord ? Cosa avete mai fatto o proposto di fare per fermare questa diseguaglianza ? Hai mai votato una proposta per dare ai bambini del Sud qualcosa per avvicinarli ai diritti dei bambini del nord ? Se si, quali ? puoi citare ?

8) Cosa ne sai dei problemi dei calabresi se i tuoi interlocutori sono Sofo e Invernizzi (che la Calabria la conoscevano solo dalle cartine geografiche) e vecchie famiglie politiche che dalla Calabria hanno succhiato tutto il sangue che potevano succhiare?

9) Sei disposto a togliere finanziamenti al Nord per finanziare il sistema della depurazione in Calabria per consentire alle coste calabresi di competere con le coste romagnole, venete e liguri oppure preferisci tenere il mare calabrese sporco ?

10) Perché quando il governo Renzi ha deciso di creare l’Human Techopole di Milano con un finanziamento annuale di 160 milioni per i prossimi 100 anni non ti sei opposto ? Perché oggi non chiedi di creare un polo identico da 160 milioni annui di finanziamenti statali (non europei) anche in Calabria ?

Avremmo migliaia di altre domande da porre a Salvini, Invernizzi, Sofo e tutti i leghisti calabresi , ma sappiamo che tanto non risponderanno mai !!