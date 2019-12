Sanità, Siclari (Fi): “Speranza non puà attaccare il direttore di Agenas”

“Il ministro Roberto Speranza non solo ha scelto di non investire un euro per l’emergenza sanitaria in Calabria ma ha, addirittura, deciso di applicare lo spoils system per il direttore di Agenas, Francesco Bevere, il cui incarico era stato rinnovato pochi mesi fa dall’ex Ministro Grillo in accordo con le Regioni. Una presa di posizione che non posso che disapprovare considerando l’operato eccellente di Bevere e dell’Agenas”.

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari difendendo il grande lavoro di Bevere non riconosciuto dal ministro.