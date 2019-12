Guardavalle (Cz), rimossa statua davanti al municipio dopo le polemiche

E’ stata rimossa la statua di Sant’Agazio che si trovava davanti al Municipio di Guardavalle, nel catanzarese, finita al centro delle polemiche dopo un servizio di “Striscia la notizia” perche’ donata dalla famiglia Gallace, un nome che, in paese, coincide con quello di una delle cosche di ‘ndrangheta piu’ potenti. In realta’, secondo quanto riportato dalla stampa locale che da’ notizia della rimozione, la famiglia che ha donato la statua del patrono del paese, vive a Roma e sarebbe imparentata alla lontana con quella della ‘ndrina. A decidere la rimozione e’ stato il Consiglio comunale riunito d’urgenza dal sindaco Pino Ussia che nel servizio di “Striscia”, non sapendo di essere ripreso, aveva fra l’altro detto: “se tolgo la statua mi sparano”. Nel corso della seduta, Ussia ha letto una lettera di Angelo Gallace nella quale afferma che l’effigie marmorea era stata donata dal padre incensurato Vincenzo Saverio Gallace.