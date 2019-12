Falso allarme bomba a Cosenza – Fatto brillare borsone sospetto

Si è trattato, fortunatamente, di un falso allarme, quello segnalato da alcuni passanti che questa mattina, su via Panebianco, nel centro di Cosenza, hanno notato un borsone sospetto all’ingresso del centro commerciale La City Shopping Center. Polizia e Carabinieri hanno messo in sicurezza l’area e deviato il traffico. Poi gli artificieri hanno provveduto a far brillare il borsone con una piccola carica. Ma, secondo quanto riferito, il contenuto era di soli capi di abbigliamento.