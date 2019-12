Al “Presepe Vivente di Panettieri”, Miseferi nei panni di Re Erode

Dopo l’esperienza della scorsa edizione, anche quest’anno, Gigi Miseferi (attualmente presente in TV, il giovedì in prima serata su Canale 5 nel programma “All together now”, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in cui è tra i “100 Giudici” esperti musicali del “Muro”), torna a vestire i panni di “Re Erode”, nel fantastico “Presepe Vivente” che si svolge a Panettieri (CS), dove incanterà i visitatori con il suo intenso e coinvolgente “Monologo”, mentre i trecentocinquanta abitanti del piccolo Comune, daranno vita ai Personaggi che si muoveranno all’interno di un vero e proprio “Set” realizzato dallo straordinario Scenografo e Scultore Tiziano Fario e che ormai da anni è una stupenda realtà.

Una vera e propria attrazione, meta di migliaia di persone, che di anno in anno muta la propria disposizione, risultando sempre una novità e un’esperienza unica. Per i visitatori, sarà infatti, come salire a bordo della macchina del tempo e ritrovarsi catapultati nelle atmosfere della “Notte più importante” e nel “Luogo più magico e mistico della storia” popolato da Personaggi incredibilmente realistici e animali reali, in un’ambientazione storica curata in ogni dettaglio e perfettamente coniugata alla tradizione, agli usi ed ai costumi dell’incantevole Borgo di Panettieri.

Solo altre due figure saranno interpretate da bravissime Attrici professioniste, Vasilica Gavrilaş Burlacue nei panni della “Viandannte” e Melania Fiore nel ruolo del “Guardiano delle Cicogne”.

Le date in cui il Presepe “vivrà” sono il 25 – 26 – 29 dicembre 2019 e l’1- 5 – 6 gennaio 2020, dalle 17 alle 20.