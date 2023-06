Vibo Valentia, presentata la App del Comune

Interagire con l’amministrazione comunale, sfruttare i servizi degli uffici direttamente con un tap, pagare i tributi e gli avvisi, e soprattutto segnalare problematiche di ogni genere ed essere informati su quanto avviene sul territorio comunale, dalle notizie agli eventi, dai calendari delle manifestazioni alle informazioni di pubblica utilità. Questo e tanto altro sarà possibile da oggi grazie all’App “Vibo Valentia Smart”, scaricabile gratuitamente dagli store per Android e iOs. Il nuovo servizio è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Vibo Valentia dal sindaco Maria Limardo e dall’assessore all’Innovazione tecnologica Michele Falduto.

“Ringrazio l’assessore Falduto – ha affermato il primo cittadino – per l’ottimo lavoro che sta svolgendo sul fronte dell’ammodernamento e dell’innovazione della parte informatica dell’ente. Questa app è un tassello ulteriore nel complessivo progetto di ‘ristrutturazione digitale’ che stiamo compiendo, che non riguarda solo prettamente l’aspetto informatico ma anche i lavori pubblici col passaggio della fibra, con l’obiettivo di portare Vibo Valentia ai livelli delle grandi città. Il tutto – ha precisato il sindaco – senza spendere fondi di bilancio”.

Discorso approfondito proprio da Falduto, che ha spiegato come l’ente, col lavoro dell’assessorato, sia riuscito ad incamerare “780mila euro con i quali verrà operata una vera e propria rivoluzione digitale, che interesserà il sito, il cloud, le notifiche digitali, lo spid, il pago Pa appena integrato anche nella stessa app”. L’applicazione è stata infatti realizzata a costo zero, sfruttando i buoni canali con Anci nazionale che ha inserito Vibo nel progetto di innovazione portato avanti a beneficio anche di altri Comuni.

“Il mio invito-appello alla cittadinanza è quello di scaricare l’app, che a differenza degli altri mezzi di comunicazione che abbiamo, ad esempio il canale Whatsapp, permette un’interazione con l’ente. Siamo pronti a cogliere tutti i suggerimenti, le segnalazioni e le denunce, perché siamo pronti ancora una volta a metterci la faccia”.

Dal canto suo, Falduto, dopo avere ricordato che quello dell’innovazione “è un punto importante del programma politico del sindaco, che tutti noi perseguiamo giorno dopo giorno”, ha fissato gli obiettivi: “Con questa app, che è dinamica, in via di aggiornamento e pronta a tutte le migliorie che si renderanno necessarie essendo ancora in fase di lancio, vogliamo fare in modo che il cittadino possa essere messo in condizione di non doversi neanche recare al Comune, potendo fare tutto da casa. Questo è il nostro obiettivo, e contiamo pian piano di riuscirci”.

Altra sezione importante della app sarà quella informativa: “Puntiamo a centralizzare tutti gli eventi, tutti i luoghi, le manifestazioni, i punti di interesse, le attività commerciali, ristorative e alberghiere nella nostra app, in maniera tale che divenga una bussola per i turisti ma anche per i nostri concittadini. Chi viene a Vibo, con questa app deve essere in grado di conoscere e sapersi muovere su ogni fronte”.

Novità all’orizzonte sono state infine annunciate per quanto concerne il supporto ai cittadini per il disbrigo delle pratiche burocratiche che spesso si intreccia con la difficoltà di una fascia di utenza ad utilizzare i moderni mezzi di comunicazione, come gli smartphone. “Grazie ad un accordo con la Regione – ha concluso Falduto – realizzeremo delle vere e proprie postazioni di facilitazione digitale, dove il cittadino verrà assistito da professionisti, pagati dalla Regione, che offriranno il supporto e le spiegazioni necessarie. In questo modo contribuiremo a superare anche quel divario digitale che spesso penalizza una certa fascia di popolazione”.