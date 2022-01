Provincia di Vibo Valentia. Il Consiglio approva il piano di dimensionamento scolastico 2022-2023

merito alla proposta “di accorpare la scuola primaria di Fago-Savini a quella di Sorianello”, avanzata con apposita nota all’Amministrazione provinciale dal Comune di Sorianello, ha ricordato che «le indicazioni regionali non consentono modifiche al piano di programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2022–2023, così come ribadito anche dagli stessi sindacati di categoria, in un apposito incontro tenutosi, nei giorni scorsi, alla Provincia».

La proposta del “Piano di dimensionamento scolastico, piano dell’offerta formativa e la riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Vibo Valentia 2022-2023”, (così come illustrata nel prospetto sintetico allegato) è passata dunque all’unanimità, con il voto favorevole del presidente Solano e dei consiglieri: Roberto Scalfari, Daniele Galeano, Giuseppe Leone e Vito Pirruccio, (Forza Italia); Elisa Fatelli, Carmine Mangiardi e Alessandro Lacquaniti, (Coraggio Italia); Marco Miceli e Maria Teresa Centro (La Provincia del Futuro). Unico assente il consigliere, Domenico Tomaselli.