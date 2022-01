Nesci: “Nuovo ospedale Vibo Valentia è priorità, proseguire con rinnovato impegno”

“Il nostro lavoro per la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia prosegue con il confronto tra gli attori coinvolti sui nodi ancora da sciogliere. Dopo anni di stallo stiamo affrontando tutte le criticità che ostacolano la realizzazione di un’opera prioritaria per il nostro territorio. Abbiamo registrato ulteriori passi in avanti che confermano il corso positivo intrapreso con il tavolo istituzionale convocato presso la Prefettura. Auspichiamo che si proceda con questo rinnovato impegno per consegnare in tempi rapidi anche gli altri nuovi ospedali che devono essere realizzati, non solo per garantire servizi adeguati ai cittadini ma anche per rendere sempre più efficiente la sanità calabrese. Soprattutto nell’attuale fase della pandemia, con la curva dei contagi ancora alta, é indispensabile rafforzare il tessuto sanitario della nostra regione”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.