Domani Dalila Nesci a Filandari, Roseto Capo Spulico e Lamezia

Domani la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci sarà in Calabria per alcuni appuntamenti sul territorio. Alle 10:30 sarà a Filandari (VV), presso la sede comunale, dove interverrà alla cerimonia in ricordo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Alle 15 sarà a Roseto Capo Spulico (CS), presso i locali della Polizia municipale, per partecipare all’inaugurazione del nuovo impianto di video sorveglianza del Comune. Infine alle 20:30 sarà al Teatro Grandinetti di Lamezia in occasione del Premio nazionale Astrea.