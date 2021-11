Vibo Valentia, incendio in un magazzino commerciale

I vigili del fuoco del comando provinciale di vibo valentia sono intervenuti oggi 20 novembre alle ore 6:30 circa a Vibo Valentia in Via A. De Gasperi per un incendio che ha interessato un magazzino di una ditta operante nel campo degli impianti tecnologici ubicato al piano terra di un edificio a 5 piani fuori terra.

L’incendio ha distrutto sette automezzi, ed il materiale depositato all’interno, coinvolgendo parzialmente anche l’area adibita ad uffici che ha prevalentemente riportato danni da fumo.

A scopo cautelativo gli occupanti l’immobile, per tutta la durata delle operazioni di spegnimento sono stati fatti evacuare ed hanno rioccupato le rispettive unità immobiliari al termine delle operazioni.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse ai locali ufficio ed ai piani soprastanti.

Sul posto sono intervenute tre squadre VF, tre mezzi di supporto (2 Autobotte e Autoscala) per complessive 21 unità coordinate dal funzionario di servizio, DCS Domenico Ferito.