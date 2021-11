Si getta da dirupo per sfuggire a incendio abitazione, grave

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia, distaccamento di Serra San Bruno, sono intervenuti oggi, 10 novembre, alle ore 10,00 circa a San Nicola da Crissa in via Tito Minniti per l’incendio di una abitazione.

Un incendio ha interessato il piano terra di una abitazione all’interno della quale si trovava un uomo, G.M. di anni 49, che per sfuggire alle fiamme e cercare di spegnere i vestiti, è precipitato da una scarpata di circa 6 metri sulla sottostante strada provinciale.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito l’estinzione dell’incendio ed evitato la propagazione agli altri locali dell’abitazione.

L’uomo rimasto coinvolto è stato trasportato in elisoccorso.