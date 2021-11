Nesci incontra Confindustria e Unindustria, “Confronto su rilancio economia”

“Stamattina ho incontrato Rocco Colacchio e Anselmo Pungitore, Presidente e Direttore di Confindustria Vibo Valentia, insieme ad Alfonso Maiolo, referente territoriale del Comitato Piccola industria di Unindustria Calabria. Un confronto costruttivo sullo sviluppo del territorio e sulla fase di ripartenza dopo l’emergenza pandemica. La cooperazione tra Governo e imprese è fondamentale per rilanciare la nostra economia e affrontare le sfide future”. Lo scrive su Facebook la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.

“Con il PNRR possiamo rimettere in moto lo sviluppo favorendo la transizione ecologica, la coesione territoriale e l’innovazione digitale. Oltre ai 200 miliardi del Recovery – aggiunge – come Governo abbiamo approvato un piano nazionale di investimenti complementari pari a 30 miliardi di euro che consentiranno di sostenere il rilancio del Paese. Particolare attenzione è stata riservata al Mezzogiorno e alla Calabria: abbiamo voluto approvare la Quota Sud per vincolare non meno del 40% dei fondi alle regioni meridionali e, con il Contratto Istituzionale di Sviluppo, mettiamo in campo interventi specifici per la crescita della Calabria e la valorizzazione delle sue risorse. Vogliamo sostenere il nostro tessuto produttivo, promuovere l’occupazione e – conclude Nesci – favorire sempre più l’equità e la competitività del Paese”.