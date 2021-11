In fiamme appartamento a Briatico, salvato un 62enne

I vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi 29 novembre alle ore 15:40 nel Comune di Briatico frazione San Costantino in Via Provinciale per un incendio che ha interessato un appartamento sito al primo piano di un edificio di edilizia popolare.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento ha interessato un appartamento al cui interno si trovava L.F. di anni 62 il quale è stato soccorso da alcuni vicini ed è stato trasportato all’ospedale civile di Tropea per le cure del caso.

I vigili del Fuoco, intervenuti con tre squadre, una proveniente da Vibo Marina e due dalla sede Centrale, hanno provveduto all’estinzione dell’incendio impedendo la propagazione dello stesso alle stanze ed agli appartamenti adiacenti.

L’incendio ha distrutto tutte le suppellettili presenti all’interno del locale nonché danneggiato il solaio soprastante.

Sul posto sono intervenuti complessivamente 14 unità VF.