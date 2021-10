Vivo Marina – Sequestrato pontile abusivo

Nei giorni precedenti, personale del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio a tutela dell’ambiente marino e costiero, ha posto sotto sequestro un pontile in ferro, di facile rimozione, sito nell’area in concessione ad un cantiere navale operante nell’ambito portuale di Vibo Marina.

Nel corso delle indagini, i militari della Guardia Costiera hanno accertato che il titolare del cantiere navale manteneva, all’interno delle area assentita in concessione, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo demaniale ed urbanistico, un pontile utilizzato per le attività di alaggio e varo di unità navali.

Il responsabile, pertanto, è stato tempestivamente deferito all’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia per aver realizzato un’innovazione di facile rimozione, non autorizzata, nell’ambito della propria concessione demaniale marittima, mentre le strutture abusive sono state poste sotto sequestro preventivo dai militari operanti.

Quest’ultima operazione della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina ha consentito di accertare l’ennesimo abuso commesso ai danni dell’ecosistema costiero e si inserisce nelle numerose attività di polizia ambientale già condotte dai militari della Guardia Costiera e che, ad ogni modo, continueranno senza sosta a salvaguardia dell’ambiente marino e costiero.