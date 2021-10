La regione Calabria rappresentata da Edizioni Beroe al Salone del libro di Torino

La Regione Calabria sarà presente con uno stand al Salone Internazionale del Libro di Torino 2021 che si svolgerà dal 14 al 18 ottobre.

Nel pomeriggio della prima giornata, dalle ore 15 alle ore 19, la giornalista Chiara Genisio, Direttrice AGD e incaricata regionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale del Piemonte, dialogherà con Renato Costa, editore di Edizioni Beroe e l’autore Don Alessandro Paone.

Argomento di discussione sarà la serie podcast Lockdown Trip.

Un viaggio letterario e musicale che racconta le regioni italiane.

Saranno inoltre presentati i libri:

Variabili non considerate – Romanzo noir di Renato Costa.

A volo d’angelo – Antologia sperimentale di scrittura catartica curata dalla professoressa Maria Augusta Tascini.

Edizioni Beroe si presenta a questa kermesse torinese sia come Ambasciatrice di Vibo Valentia Capitale del Libro 2021 e come rappresentante del CEV, Comitato Editori del Vibonese costituitosi per promuovere eventi culturali in ottica di Vibo Capitale del Libro.