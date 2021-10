DrM Calabria, i Musei di Vibo Valentia e Crotone accolgono le famiglie

Interessanti iniziative nell’ambito dell’edizione 2021 della Giornata nazionale delle famiglie al museo, in programma domenica 10 ottobre. Previsti laboratori didattici e visite guidate

Anche il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia e il Museo archeologico di Crotone parteciperanno all’edizione 2021 della Giornata nazionale delle famiglie al museo, in programma domenica prossima 10 ottobre. Nell’occasione, le strutture rispettivamente dirette da Adele Bonofiglio e Gregorio Aversa – entrambe afferenti alla Direzione regionale Musei Calabria guidata da Filippo Demma – proporranno una serie di interessanti iniziative. La Giornata nazionale viene promossa dal Ministero della Cultura affinché, tra l’altro, tutta la famiglia si ritrovi assieme per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi e per crescere confrontandosi con gli altri. Il tema dell’edizione di quest’anno, coordinata dall’associazione Famiglie al Museo, è: “Nulla accade prima di un sogno”.

In questo contesto, il “Capialbi” di Vibo darà ai bambini la possibilità di realizzare un disegno insieme al maestro di scultura Antonio La Gamba, in modo da poter raccontare i loro sogni e le loro speranze dopo la visita al museo. Nell’occasione saranno proposti laboratori didattici e percorsi guidati con i ragazzi del Vibocomics. Previsti premi F@mu per i disegni ritenuti più belli e significativi. L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Nel pomeriggio si terrà l’incontro con il maestro La Gamba.

Per quanto riguarda il Museo archeologico di Crotone, il programma della giornata prevede una serie di attività didattiche riservate ai bambini e agli interi nuclei familiari, la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. Prenotazioni al numero di telefono: 0962/23082 o alla mail: didatticamuseocrotone@gmail.com.

Entrambi gli eventi culturali vengono proposti nel pieno rispetto delle normative anti Covid, previa esibizione di Green Pass e con l’uso della mascherina.