Calabria, tour di Dalila Nesci sul CIS: “Occasione rilancio per il Vibonese”

“L’incontro con i sindaci di Vibo Valentia e provincia sul Contratto Istituzionale di Sviluppo è stato un importante momento di confronto sugli interventi da attuare. Sarà possibile mettere in campo numerosi progetti per rendere quest’area sempre più attrattiva, ma anche per migliorare la qualità della vita dei residenti. Il CIS è un’occasione di rilancio per il vibonese che dobbiamo cogliere per valorizzare il nostro territorio“. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci a margine della tappa vibonese del tour sul Contratto di Sviluppo per la Calabria.

“Il CIS prevede interventi sul piano ambientale e della riqualificazione urbana, sul piano turistico e culturale, nonché – ha aggiunto – sul piano dei trasporti in via complementare ai suddetti ambiti. Si tratta di uno strumento inedito di sviluppo per le città e i piccoli comuni, per l’entroterra montano come per la fascia costiera. I progetti saranno valutati anche sulla base della loro strategicità rispetto all’occupazione e alla creazione di un indotto produttivo. Per l’intera Calabria il CIS potrà essere il volano della ripartenza. Per questo il dialogo e il confronto con i sindaci – ha concluso Nesci – proseguirà ancora nei prossimi giorni”.