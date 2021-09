A Tropea si commemora Rino Gaetano grazie all’associazione Libertas

Le celebrazioni alla memoria di Rino Gaetano, artista immortale e figlio illustre di Calabria, in occasione del quarantesimo anniversario dalla sua prematura scomparsa sono giunte anche nel centro storico di Tropea.

Dopo diversi omaggi sparsi in altri centri della Regione e in tutta Italia, non poteva di certo mancare un omaggio al grande cantautore nel Borgo dei Borghi 2021, grazie all’iniziativa dell’associazione storico culturale Libertas, che insieme alla collaborazione della Pro Loco di Tropea e del Patrocinio del Comune della Città tirrenica ha realizzato dieci stendardi bifacciali con versi tratti dalle più celebri canzoni del compianto cantautore di “Aida”, “Ma il cielo è sempre più blu”, “Gianna” e tante altre colonne sonore di intere generazioni che hanno amato e continuano a sognare grazie alla sua arte dissacrante e innovativa.

La strada scelta è il suggestivo Vico Scrugli, arteria di congiunzione tra Via Glorizio e Via Roma, un percorso tematico che sorprenderà i tanti turisti che nel mese di settembre decideranno di fare tappa in una Tropea che si appresta a vivere la sua seconda estate, all’insegna della cultura e delle tante iniziative musicali, sempre sotto il segno della sua rinomata accoglienza e bellezza avvolgente.

Un ringraziamento particolare al signor Pino Zangone, ai ragazzi del Servizio Civile della Pro Loco di Tropea, agli amici e sostenitori delle iniziative della Libertas e al socio Giovanni Florio per l’idea e la creatività offerta all’associazione e alla comunità tropeana.

Dario Godano

Presidente Associazione Storico Culturale Libertas