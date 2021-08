Vibo Valentia – Il ritorno di Vicoli diVini: sabato, al via la quinta edizione

L’Associazione Saturnalia, in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, presenta la quinta edizione di “Vicoli diVini”. Torna anche quest’anno il percorso turistico ed enologico che valorizza gli spot più belli della città, quest’anno in una edizione speciale e che si terrà straordinariamente nel Parco delle Rimembranze, uno dei punti panoramici più belli della antica Hipponion.

Le cantine partner dell’evento quest’anno saranno ben 20: I Calanchi, Statti, Siciliani, Azienda Agricola Maria Maisano, De Mare, terre Grecaniche, Magna Graecia, Librandi, Cantine Jelasi, Azienda Agricola Viglianti, Zito, Baroni Capoano, Brigante, Russo & Longo, Spadafora, Tenuta Iuzzolini, Igreco, Tenuta Dioscuri, Cantine Dastoli, Ippolito 1845.

Musica, punti food, showcooking, esibizioni, mostre artistiche e installazioni per un evento che sancisce la rinascita del vino calabrese. Ritirando il calice ed il portacalice si potranno esplorare le cantine presenti lungo il percorso, con un ticket da 15 euro, acquistabile esclusivamente in prevendita, che darà la possibilità di degustare ben 10 vini diversi. I voucher potranno essere acquistati online e presso le seguenti attività a Vibo Valentia: Vinus Wine, Etoile, Guinness, La locanda dei sapori, Radici e Mammanonvuole.

«Dopo un percorso difficoltoso per via della pandemia abbiamo ritenuto di assecondare i tanti cittadini che avevano ed hanno voglia di ripartenza, brindando insieme in un luogo del cuore della nostra città», hanno affermato i ragazzi dell’associazione Saturnalia.

«Quella del 4 settembre è una data importante per il nostro Comune perché rappresenta uno dei primi passi verso un ritorno alla normalità. Infatti dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, siamo sicuri che questa nuova edizione di Vicoli diVini, anche se in una location diversa e in forma ridotta, sarà all’altezza delle aspettative dei turisti e dei nostri cittadini. Vicoli diVini è una manifestazione che negli anni è cresciuta ed è considerata ormai un appuntamento fisso dell’estate vibonese», ha detto, invece, l’assessore al Turismo del Comune di Vibo Valentia, Michele Falduto.

L’evento aprirà i battenti alle ore 20:00 e si potrà entrare esibendo il Green Pass oppure il tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.