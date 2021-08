Scoperta piantagione canapa nel vibonese, due arresti

I carabinieri dello Squadrone Cacciatori, durante un rastrellamento in località Piana dei Buccieri di Nicotera, hanno scoperto una piantagione di canapa indiana mimetizzata tra la fitta vegetazione dopo aver avvertito la presenza nei paraggi di due persone intente a curare gli esemplari dj marijuana disposti su tre piccoli terrazzamenti ben nascosti tra alberi e piante spinose. Anche tutta l’attrezzatura agricola e gli impianti di irrigazione, comprensivi di cisterne d’acqua, erano stati ben occultati insieme a vari contenitori di fertilizzanti, concimi e insetticidi. Durante le fasi di osservazione – rese particolarmente ardue dalle condizioni meteorologiche – i Cacciatori sono stati raggiunti dai carabinieri del Nucleo operativo di Tropea e della Stazione di Nicotera, arrivati sul posto per dare supporto ed eseguire in sicurezza l’operazione di cattura coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Eugenia Belmonte.

I due sono stati arrestati e posti ai ai domiciliari. I carabinieri hanno provveduto ad estirpare le 236 piante trovate, il cui valore potenziale sul mercato, una volta ultimato il ciclo di produzione, è di oltre 100.000 euro. (ANSA).