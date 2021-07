Il Museo di Vibo inaugura la mostra di Nicola Scordamaglia

Verrà inaugurata domani 10 luglio la mostra fotografica di Nicola Scordamaglia “Uno Scatto per Volare…verso l’Immenso”, in programma fino al prossimo 31 dicembre nel Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, afferente alla Direzione regionale Musei Calabria guidata da Filippo Demma. La cerimonia di avvio della rassegna è prevista per le 18. La struttura del MiC – incastonata nel castello normanno-svevo – nell’occasione rimarrà aperta al pubblico fino alle 20. Nel corso della serata sarà presentato il libro “La Patria del Codice Purpureo”, scritto dal vescovo emerito della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Luigi Renzo.

La cerimonia inaugurale della mostra, coordinata dal fondatore del Sbv Gilberto Floriani, prevede i saluti del direttore del Museo archeologico “Vito Capialbi” Adele Bonofiglio e, a seguire, gli interventi del sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, dell’assessore comunale alla Cultura Daniela Rotino, dello scrittore Pino Cinquegrana e del poeta vernacolare Pippo Prestia.

Nicola Scordamaglia è un fotoamatore spinto dall’amore per la propria terra e dal desiderio di mettere in luce le eccellenze paesaggistiche e storico–culturali della Calabria. L’obiettivo del progetto portato avanti da anni dall’autore è di emozionare e di educare attraverso gli scatti fotografici le nuove e vecchie generazioni alla tutela del creato nelle sue molteplici sfaccettature.