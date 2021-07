Giovedì l’anteprima della 4a edizione di Valentia in Festa a Stefanaconi

L’associazione Valentia programma uno dei piu grandi eventi culturali ed itineranti della Calabria, con un’anteprima che si terrà Giovedì 15 luglio dalle ore 18,30 nella splendida cornice di Villa Elena, nel comune di Stefanaconi, con la presentazione della quarta edizione dell’evento letterario e culturale, annuale, dell’Associazione Valentia denominato “Valentia in Festa” in programma da metà Agosto a metà Settembre in circa 20 comuni calabresi.

A giorni verranno comunicati i vari appuntamenti, gli ospiti ed i comuni coinvolti nell’iniziativa, che andranno a coprire tutte le province calabresi con numerose tappe nei mesi estivi, e che giovedì vedrà un’anteprima in totale sinergia con il sindaco di Stefanaconi, l’amministrazione comunale di Stefanaconi e l’amministrazione provinciale di Vibo Valentia. Alle ore 18,30 Lorenzo Tosa, che presenterà il suo ultimo libro “Un passo dopo l’altro” dialogando con Salvatore Solano, sindaco di Stefanaconi, Anthony Lo Bianco, presidente dell’Associazione Valentia. Intervisterà Stefano Mandarano del Quotidiano del Sud.

L’autore parla nel suo libro di Liliana Segre e Mimmo Lucano, unendo i punti di ognuna di queste vicende apparentemente lontane.

Lorenzo Tosa, giornalista e scrittore, ricompone la mappa ideale di un’Italia che resiste al degrado civile e culturale in cui è inciampata e ci restituisce, contro ogni evidenza, il senso più profondo dell’essere umani.

Dalle ore 20:00 avverrà la proiezione del film “Il Sindaco” con la presenza del personaggio principale, l’inviato de “le Iene”, Ismaele La Vardera.

Al termine della visione seguirà un dibattito a tavola, con cultura, socialità ed enogastronomia, dove tutti i partecipanti potranno ascoltare e far domande all’inviato de “le Iene” ed i rispettivi relatori al convegno, come il Sindaco di Stefanaconi Solano, il sindaco di Gerocarne Papillo e quello di Mileto Giordano, modererà il dibattito Mimmo Famularo, direttore di Calabria7.

Il film vede la vera candidatura, e la conseguente campagna elettorale, di Ismaele La Vardera, giornalista e inviato de Le Iene, alle elezioni comunali del 2017 per Palermo nella lista Centrodestra per Palermo (sostenuta da Fratelli d’Italia e Lega Nord ). L’opera racconta, attraverso video fatti con una telecamera nascosta, gli incontri privati sostenuti dallo stesso La Vardera con politici, faccendieri e personaggi più o meno opachi della scena palermitana, siciliana e nazionale. Intorno al candidato si concentrano molti interessi: chi vorrebbe riscattarsi agli occhi dell’elettorato meridionale, chi cerca il voto dei giovani e chi, sostenendo “il nuovo”, desidera in realtà che tutto rimanga come è sempre stato in pieno gattopardismo.

Un format del tutto nuovo, in un contesto speciale, dove il comune metterà a disposizione tanti chilogrammi dil pane caldo, sfornato dal forno comunale, all’interno proprio di Villa Elena.