Festival Leggere&Scrivere, il Sistema Bibliotecario Vibonese lancia la raccolta fondi

Dal 2012 il Sistema Bibliotecario Vibonese, in collaborazione con la città di Vibo Valentia, porta avanti il festival Leggere&Scrivere, un progetto culturale molto importante per la città, la provincia e l’intera Calabria. I risultati ottenuti nel corso degli anni lo dimostrano, nell’ultima edizione del 2019 sono stati proposti oltre 200 eventi che sono stati seguiti complessivamente da più di 30.000 persone.

Quest’anno, che vede Vibo valentia Capitale italiana del libro, un risultato conseguito anche grazie al Festival, non sarà possibile realizzarlo con il contributo regionale, come negli anni scorsi, perché il bando recentemente emanato per finanziare i grandi eventi cancella la storicità dei vari festival calabresi, richiede una quota di finanziamento impossibile da raggiungere, e condizioni impossibili per la rendicontazione.

Si vuole comunque realizzare il festival anche nell’autunno di quest’anno, per tutti i vibonesi, per coloro che leggono, amano la cultura e pensano che essa possa essere uno strumento per cambiare in meglio la società.

Sollecitato da enti, imprese, associazioni e cittadini il Sistema propone una raccolta fondi utilizzando tre strumenti che consentono la detrazione fiscale riguardante le somme donate, ovvero:

a)L’Art Bonus che consente una detrazione fiscale pari al 65% della somma donata b)Le sponsorizzazioni da parte di aziende che consentono una detrazione dall’imponibile pari al 100 per cento della somma resa disponibile c)La donazione semplice che consente alle persone che donano anche piccole somme una detrazione fiscale apri al 10% della somma donata.

Chi vuole donare potrà farlo mediante bonifico bancario sul nostro conto di tesoreria Iban del sistema bibliotecario vibonese, indicando come causale “sostegno al festival Leggere&Scrivere 20 21

Mensilmente sarà pubblicato l’elenco delle somme ricevute e al termine del festival sarà pubblicato un puntuale rendiconto di tutte le spese sostenute.

Con l’augurio che l’iniziativa abbia successo e che in autunno sia possa svolgere il più bel festival che la città abbia mai avuto, si ringraziano, fin da ora, tutti i donatori.

Vi aspettiamo numerosi