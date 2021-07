Disservizi nella raccolta rifiuti a Vibo Valentia: 4 indagati

Nello specifico, in concorso morale e materiale tra loro, nelle rispettive qualità, Dominici, Deodati, Natoli e Orlando, “non adempiendo agli obblighi che gli derivavano dal contratto di fornitura concluso con il Comune di Vibo Valentia in data 11 settembre, facevano mancare opere necessarie al servizio pubblico integrato di igiene urbana comunale; nella specie omettevano il servizio di spazzamento, scerbamento e ritiro dei rifiuti o lo eseguivano in maniera difforme e inadeguato rispetto a quanto contrattualmente previsto”. Condotte che vanno dal 16 giugno 2020 e tuttora in atto, specificano gli investigatori.