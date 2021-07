Crisi idrica, Tassone incontra i cittadini di Vibo Marina

Il consigliere regionale Luigi Tassone, insieme al segretario cittadino del Pd di Vibo Valentia Francesco Colelli, al Consigliere Stefano Soriano e a una delegazione composta da diversi dirigenti del partito, incontrerà domani mattina i cittadini di Vibo Marina per ascoltare le loro istanze relativamente alla crisi idrica che sta colpendo la zona.

“L’assenza di acqua – sostiene Tassone – è motivo di gravi disagi per la popolazione che, nel periodo estivo, vede moltiplicare le proprie esigenze. Purtroppo, non si tratta di un fatto occasionale, ma di un problema serio con cui i cittadini devono fare i conti e rispetto al quale va trovata una soluzione definitiva. Dover fare a meno di questo prezioso liquido significa veder condizionata pesantemente la propria vita. Inoltre, le attività economiche subiscono perdite non indifferenti, senza contare i danni d’immagine che le località turistiche sopportano e che rischiano di compromettere anche il futuro. Confrontarsi con i cittadini e ascoltare le loro richieste – conclude – può aiutare a pensare insieme a come superare questo problema che nel 2021 è inaccettabile”