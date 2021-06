Viabilità. La Provincia di Vibo avvia i lavori di sistemazione della variante esterna di Nicotera

cose, verrà eseguita la sagomatura e steso il tappetino – ha evidenziato Minarchi. Inoltre, si provvederà alla realizzazione di ulteriori tratti di cunette e alla messa in opera di condotte interrate di scarico, in prossimità dei fossi di raccolta. Per rendere ulteriormente sicura l’arteria stradale verrà, quindi, eseguita la pulizia delle cunette e delle scarpate esistenti, nonché la messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale e l’istallazione, nei punti più pericolosi, di barriere di sicurezza». Soddisfatto per l’avvio dei lavori si è detto, infine, il consigliere provinciale, Giuseppe Dato. «Nel corso degli ultimi mesi, ho più volte sollecitato il presidente Solano riguardo la sistemazione della variante di Nicotera. Devo dargli atto di aver onorato gli impegni presi e di questo lo ringrazio, – ha sottolineato il consigliere Dato. Tale arteria consentirà di dare respiro al traffico cittadino e permetterà, inoltre, a tutto il comprensorio – ha chiosato Dato – di collegarsi con maggiore fluidità alla vicina provincia di Reggio Calabria, favorendo quindi gli scambi di natura commerciale e turistica».