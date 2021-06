Tropea tra le soste di “Italia Game Contest”. Il Sindaco Macrì ospite il 4 giugno del “Live Quiz Show” in diretta streaming

Dopo i successi della prima edizione di “Scopri l’Italia” e dei game-contest sulle città di Catanzaro, Mussomeli e San Giorgio a Cremano, è partito il 6 aprile il concorso a premi “Italia Game Contest”. Si tratta di un quiz multimediale sulle ricchezze del Paese più bello del mondo, patrocinato da Fondazione Univerde e Unpli e il 4 giugno, dalle ore 20:00, basterà entrare nell’App Wicontest, sezione “Scopri l’Italia” per diventare protagonisti assoluti del 9° “Live Quiz Show“ in diretta streaming. L’evento sarà condotto da Federica Bertoni e l’ospite è Giovanni Macrì, Sindaco di Tropea, la meravigliosa cittadina calabrese che quest’anno ha conquistato il prestigioso titolo di “Borgo più bello d’Italia”. La città ha vinto, infatti, l’ottava edizione del concorso “Borgo dei Borghi”, promosso da Rai Tre. Hanno partecipato alla gara 260 stupende cittadine di cui 20, una per regione, sono approdate alla fase finale. La “Perla del Tirreno” è nota per le sue bellezze paesaggistiche e culinarie. Il centro storico è caratterizzato da affascinanti palazzi nobiliari risalenti al ‘700 e ‘800. Mozzafiato le spiagge, caratterizzate da sabbia candida e acque cristalline; è inoltre famosa per la sua gastronomia e la sua cipolla rossa. Durante l’intervista il primo cittadino racconterà tanto altro di questa splendida terra che pertanto, diventa tema di alcune domande proposte nel “Live”.Per vincere l’ambito premio finale dell’11 giugno, il buono vacanza di €800, agli iscritti basta partecipare ogni giorno alle sfide “Battle Quiz”, 1 contro 1 e senza limiti di tempo, e ai “Live Quiz” delle ore 20:00, 1 contro tutti, così da accumulare punti su punti. Inoltre il “Live Quiz Gold” di venerdì premia i primi 40 in classifica con tanti buoni acquisto.Agguerriti più che mai a conquistare il podio sono anche i migliaia di studenti iscritti ad High School Game “Speciale Scopri l’Italia”, il concorso didattico rivolto a tutte le classi degli Istituti Superiori.E poi…Sui canali social alla voce “Scopri l’Italia Game Contest” i players ricevono anche degli “aiuti” per rispondere bene e velocemente alle domande. E’ pubblicata infatti una delle “domande del Live” e questo consente di rispondere velocemente e di acquisire più punti, oltre a rimanere sempre aggiornati sulle news.E’ ancora possibile “mettersi in gioco” e chi non è iscritto è in tempo per scalare la classifica. Occorre semplicemente cliccare sul link https://www.wicontest.com/app?ref=82325-0-7 , scaricare l’App Wicontest e iscriversi al contest all’interno della sezione “Scopri l’Italia”.

Il progetto, realizzato dall’azienda Planet Multimedia Srl, gode di numerose partnership: Grimaldi Lines, le Università LABA di Firenze, LUMSA di Roma, UNICAMPANIA Vanvitelli di Caserta, la Polizia di Stato e l’Onlus FARE X BENE.