Vibo Valentia è la Capitale italiana del Libro 2021

Il titolo di “Capitale italiana del libro” istituito a seguito dell’emanazione della Legge per la promozione della Lettura (LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”), per l’anno 2021 è stato conferito alla città di Vibo Valentia, selezionata tra le seguenti 6 città finaliste che lo contendevano: ● Comune di Ariano Irpino, ● Comune di Caltanissetta, ● Comune di Campobasso, ● Comune di Cesena, ● Comune di Pontremoli, ● Comune di Vibo Valentia.

Il titolo di Capitale Italiana del Libro viene conferito ogni anno alle città che si distinguono per le attività di promozione dei libri. Alla città vincitrice va un finanziamento pari a 500.000 euro per la realizzazione di progetti.