Viabilità. Avviati i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale n. 23 nel tratto Nicotera – Joppolo

nostro territorio, che attraversa una realtà territoriale meta, soprattutto in estate, di tantissimi turisti». Un lavoro quello in sinergia con tutti i Comuni del Vibonese sottolineato anche dal vice presidente della Provincia con delega alla Viabilità, Domenico Anello, che ha anche preannunciato «l’apertura, a breve, di una serie di cantieri su gran parte del territorio provinciale».

Ad accompagnare lungo la SP 23 i rappresentanti istituzionali della Provincia di Vibo e dei Comuni di Nicotera e Joppolo sono stati i tecnici, Antonello Minarchi, progettista del settore Viabilità dell’Ente intermedio vibonese e Sabatino Panzitta, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Joppolo.

Visibilmente soddisfatti per l’imminente avvio dei lavori gli assessori Ambrogio Scaramuzzino e Marco Vecchio e il sindaco Giuseppe Marasco. Quest’ultimo, partendo da una disamina socio-economica della realtà territoriale comunale e provinciale, ha quindi evidenziato «l’importanza strategica della viabilità soprattutto nelle dinamiche di sviluppo turistico ma nel contempo ha messo in luce la carenza di fondi a disposizione degli Enti locali». Da qui l’apprezzamento di Marasco «per la sinergia istituzionale avviata sul territorio con il presidente Solano che ci consentirà, nonostante le difficoltà economico-finanziarie diffuse, di avviare anche su Nicotera lavori su strade che, da anni, versano in condizioni di estrema precarietà».