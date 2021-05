La Sottosegretaria per il Sud On. Dalila Nesci in missione in Calabria

“Nella mattinata odierna ho incontrato i Sindaci di Drapia, Mileto, San Costantino, Ionadi, Filandari e Francica, nonché una rappresentanza del Comune di Ricadi, e ho avuto l’occasione di visitare le eccellenze culturali del Museo statale e del Parco archeologico di Mileto” fa sapere la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale On. Dalila Nesci, in missione in Calabria. “Nel pomeriggio incontrerò il Sindaco di Zambrone nonché le rappresentanze comunali di Zambrone, Zaccanopoli, Zungri e Parghelia, per un confronto sulle esigenze e le opportunità del nostro territorio” continua la Sottosegretaria.

“La missione continuerà domani, quando ho in programma di incontrare i Sindaci di Briatico e Cessaniti, il Presidente del Consorzio di Bonifica di Vibo Valentia, nonché i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Tirreno-Reggino e del Coordinamento Associazioni ‘Progetto Città della Piana’” continua la Sottosegretaria Nesci “con cui effettuerò un sopralluogo presso la Diga di Castagnara sul fiume Metramo, per valutare i possibili impieghi ad uso irriguo, potabile, energetico nonché antincendio, di una infrastruttura che ha grandissime potenzialità per la collettività della Piana di Gioia Tauro, ma che è ultimata e rimasta inutilizzata ormai da trent’anni” conclude la Sottosegretaria.