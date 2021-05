Cattura Morabito, Mangialavori: “Colpo durissimo a ‘ndrangheta”

“La cattura del superlatitante Rocco Morabito rappresenta un nuovo successo dello Stato, che così infligge un colpo durissimo alla ‘ndrangheta e al mondo del narcotraffico. Da tempo considerato il più importante broker per il traffico di cocaina con i cartelli del Sudamerica, negli anni Morabito era diventato una sorta di fantasma imprendibile. Onore al merito alle Dda di Reggio Calabria e Torino e a tutte le forze di polizia impegnate nell’operazione. Il numero due della lista dei ricercati più pericolosi non è più in fuga. Il primo è Messina Denaro: prima o poi festeggeremo anche la fine della sua latitanza”.

Così Giuseppe Mangialavori, senatore e componente della commissione parlamentare Antimafia.