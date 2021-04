Rinnovo direttivo Camera Minorile di Vibo Valentia

Il 09 APRILE 2021, con modalità da remoto su piattaforma Zoom , si è tenuta l’assemblea dei soci della Camera Minorile di Vibo Valentia.

L’importante incontro si è svolto alla presenza dei componenti del Consiglio Direttivo della CMVV stante il rinnovo dei soci dell’organismo.

I lavori sono iniziati con la lettura da parte del Presidente sulle attività svolte dalla Camera, nonostante le difficoltà sanitarie con cui tutti ci siamo confrontati nell’ultimo anno, sugli obiettivi raggiunti e quelli da perseguire nel breve e lungo periodo, nonché sulle candidature degli aspiranti nuovi membri del direttivo stesso.

La costituzione nel 2018, nonché la sua successiva adesione all’Unione Nazionale delle Camere Minorili, passando per la rifondazione del Coordinamento Regionale delle Camere Minorili Calabresi, rappresentano obiettivi di pregio di cui la Camera Minorile di Vibo Valentia è fiera.

La CMVV inoltre, è stato il primo organismo che sul territorio vibonese ha organizzato un corso di alta formazione in “Diritto dei Minori, delle Relazioni Familiari e delle Persone”, che ha visto poi nascere un protocollo d’intesa per la predisposizione dell’elenco di disponibilità per curatori, ADS e Tutori, dando così la possibilità a molti giovani professionisti di confrontarsi con una realtà del tutto nuova e assolutamente stimolante.

Il corso ha assunto un taglio di tipo pratico, dovuto soprattutto alla presenza di esperti in ambito del diritto di famiglia e minorile, tanto giuridico che psicologico. Una formazione multidisciplinare, che ha lasciato un’impronta indelebile tra i corsisti desiderosi di replicare l’esperienza assai positiva e del tutto nuova nel territorio vibonese.

Degno di menzione è anche il corso di Alta Formazione in “mediazione penale e penale minorile”, con la collaborazione dell’ AIMEPE e con il patrocino del Consiglio dell’Ordine di Vibo Valentia; è stato siglato anche il protocollo d’intesa con l’associazione nazionale mediatori Penali. Quest’ultima opportunità è stata accolta con grande entusiasmo non solo da esperti del diritto minorile ma anche da giovani desiderosi di spendersi nel sociale e comprendere le dinamiche spesso assai complesse delle realtà difficili che ci circondano. Il progetto infatti, fortemente voluto dalla Camera Minorile sposa l’esigenza da un lato, di formare giovani esperti in mediazione penale minorile, dall’altro la necessità di tendere una mano, con gli opportuni strumenti .

La CMVV non è neppure rimasta indietro nell’ambito della Ricerca. Sono nati infatti, ben 4 coordinamenti per area tematica, precisamente: Civile, Penale, Internazionale e Psicosociale .

In queste occasioni di studio, sono stati pensati e redatti diversi documenti, ossia quello sulla coordinazione genitoriale / familiare; le LINEE GUIDA PER LA CURA E IL SOSTEGNO DEI MINORI DI ETÀ- DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE- NEL PERIODO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID -19, studi su l’età imputabile del minore, giustizia ripartiva ed, infine, sono stati condotti approfondimenti anche sull’utilizzo della rete da parte dei minori, sottolineando come gli stessi, sono spesso vittime degli stessi divertimenti-trappole che la rete riserva.

Tutto ciò non sarebbe potuto avvenire senza una costante ed ininterrotta collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.

Grazie alla partecipazione attiva del Coordinamento delle Camere Minorili Calabresi, si è potuto creare un apparato che si propone come obiettivo primario il raccordo tra i profili formativi delle Camere territoriali e la circolarità del patrimonio scientifico .