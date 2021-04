Provincia di Vibo Valentia – Stabilizzati 13 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità  

Giunge finalmente al termine il processo di stabilizzazione dei tredici lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (ex Lsu e Lpu) in forza, da anni, alla Provincia di Vibo Valentia.

L’assunzione in servizio, a tempo parziale e indeterminato mediante stabilizzazione, degli ex Lsu e Lpu, che – sottolinea il presidente, Salvatore Solano – «era un impegno solenne che questa amministrazione aveva preso, nei mesi scorsi, con i lavoratori e con le forze sindacali», è stata resa possibile anche grazie al vaglio e al pronunciamento positivo (sull’apposita deliberazione del presidente della Provincia di Vibo) da parte della Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli Enti locali del Ministero dell’Interno.

A incidere favorevolmente sull’iter istituzionale e amministrativo di stabilizzazione sono state anche le misure finalizzate a garantire e semplificare l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità introdotte nella legge di bilancio 2021.

La Provincia di Vibo Valentia, dunque, al termine dell’iter di procedura selettiva riservata previsto dalle normative vigenti, dà seguito al proprio Piano di fabbisogno del personale assumendo, a tempo parziale e indeterminato, tredici lavoratori.