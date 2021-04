Incendio distrugge l’impianto di selezione dei rifiuti della Cooperativa Stella del Sud nel vibonese

Di seguito la nota diffusa dal sindaco di San Nicola da Crissa – Nel tardo pomeriggio di ieri 16 aprile un devastante incendio ha completamente distrutto l’impianto di selezione dei rifiuti della C ooperativa Stella del Sud, ubicato nella zona industriale del nostro comune.

Siamo vicini a tutti gli amministratori della cooperativa, ai soci, ai dipendenti ed ai collaboratori in questo momento di grande difficoltà e sofferenza.

Attività di questo tipo comportano ingenti investimenti economici, grandi responsabilità e una solida fiducia nel territorio e nelle sue risorse, anche umane.

Non serve evidenziare quanto Stella del Sud, in tutti i settori aziendali in cui opera, sia fondamentale per l’intera comunità: moltissime persone lavorano presso le loro strutture e tante famiglie possono restare nel nostro territorio proprio grazie a questo.

Conosciamo il valore umano degli amministratori e di tutto il personale di Stella del Sud, la loro tenacia, la capacità di reagire alle avversità e siamo certi che sapranno far rinascere questa attività. Come amministrazione mettiamo da subito a disposizione tutte le nostre competenze e le nostre energie per aiutarli in questo cammino di rinascita.

Forza Stella del Sud!

Il Sindaco

Giuseppe Condello