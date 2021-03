Nasce il Primo Giardino della Memoria a Piscopio (VV)

E’ stato Piscopio il primo luogo ad ospitare il “Giardino della Memoria” realizzato

grazie ai proventi del libro STORIE DA RICORDARE-Grandi imprese e solidarietà ai

tempi del Coronavirus, frutto del progetto di Associazione Valentia mirato a

raccogliere le testimonianze di piccoli e grandi imprenditori, del panorama politico,

economico e sociale nazionale.

La piantumazione è avvenuta in data odierna presso l’asilo comunale di Piscopio e

questa attività rappresenta la prima di una serie di piantumazioni su scala nazionale.

“Chi pianta un albero, pianta speranza” diceva la scrittrice americana Lucy Larcom

ed il progetto STORIE DA RICORDARE-Grandi imprese e solidarietà ai tempi del

Coronavirus, nasce proprio con questo intento: ridare speranza.

La manifestazione parte con un breve discorso del presidente nazionale

dell’Associazione Valentia Anthony Lo Bianco che dopo aver ringraziato il

sindaco della città capoluogo di Provincia, Maria Limardo nonché vice presidente

nazionale Anci e l’intera amministrazione comunale per aver aderito al progetto, ha

voluto menzionare il direttore del Centro Commerciale Vibo Center ed il dirigente

scolastico Alberto Capria per aver concesso la possibilità a diverse classi della scuola

primaria e secondaria di primo grado di Piscopio di essere presenti alla

piantumazione.

Lo stesso ha potuto dialogare con i bambini ricordando che:”il territorio di Piscopio è

stato uno dei simboli della pandemia nella nostra Regione, ed oggi abbiamo voluto

apporre un un simbolo di rinascita attraverso la piantumazione di alcuni alberi

d’ulivo”.

Piantare un albero e’ un gesto importante, un segno capace di attraversare il tempo,

un modo non solo di contribuire alla memoria, tramandando ai più giovani un reale

e significativo ricordo di coloro che hanno perso la vita in quest’ultimo anno, ma

anche un simbolo di rinascita, di cambiamento, di rispetto verso la natura in

un’ottica sempre piu’ green ed ecosostenibile.

Subito dopo l’intervento del sindaco Maria Limardo, entusiasta per l’iniziativa, che

ha voluto ricordare il significato l’impegno profuso dall’amministrazione comunale in

questi ultimi mesi ed i giorni terribili passati in questi momenti di pandemia da gran

parte della popolazione locale.

In questo anno abbiamo visto delle immagini e passato dei momenti indelebili.

C’è molta tristezza e dolore per il momento che stiamo vivendo. Oggi piantiamo i

primi alberi, che sono simbolici per creare un luogo che permetta di ricordare chi ha

perso i propri cari ma anche per non dimenticare quello che è accaduto in questo

periodo di pandemia”

Questo giardino- aggiunge il sindaco- sarà un luogo simbolico che si arricchisce di

significato e diventa non solo un monumento alla memoria ma rappresenterà anche

una zona simbolo per la società del futuro”.

Sono stati scelti per la data odierna degli alberelli d’ulivo, simbolo di pace e

speranza.

Tante le citta’ saranno protagoniste delle diverse piantumazioni che l’Associazione

Valentia fara’ nei prossimi mesi, si parte da Piscopio, ma già nei prossimi giorni verrà

effettuata una nuova creazione nella frazione di Bivona, presso la scuola dell’infanzia

e primaria, guidato dalla dirigente Maria Salvia.

Soddisfatta Franca Falduto, assessore all’istruzione ed alle politiche

giovanili del Comune di Vibo Valentia, nonché responsabile regionale

delle consulte studentesche in Calabria, che dichiara: ”Un plauso per aver

scelto una scuola per questa giornata importante.

Oggi si è creata una coincidenza, riuscendo a veicolare questa attività nel

collegamento in formato digitale che si stava svolgendo su scala nazionale con le

consulte studentesche, che rappresenta oltre che un messaggio di speranza, anche

una buona pratica in un momento difficile e triste per la nostra nazionale. Quello di

questa mattina è stato un momento di riflessione, che ha creato la possibilità di

guardare al futuro e di poter fare tesoro di questo problema epocale che siamo

vivendo, quindi una risorsa indirizzata verso i valori importanti della vita. Piscopio ha

vissuto sulla propria pelle questi attimi, ed è stato un segnale molto forte per la

comunità.

Compiaciuto anche l’Assessore all’ambiente Vincenzo Bruni, che ringrazia

l’associazione Valentia per aver voluto avviare tale percorso.

Una iniziativa per ricordare e non scordare quello che abbiamo passato, soprattutto

un segno di vicinanza per la frazione di Piscopio.

Un progetto solidale e verde che guarda anche alla sostenibilità.

Presente anche il direttore del centro commerciale Vibo Center Raffaele

Quaranta, che dichiara:” Un ulteriore passo è stato fatto a completamento del

progetto lodevole dell’ Associazione Valentia che ci ha visti Partner sin da subito con

il nostro Centro Commerciale. Oggi una giornata in memoria delle vittime del Covid.

Che sia una giornata in ricordo e memoria di chi ha lottato ed ha perso. Che le

vittime di questa pandemia siano d’esempio per tutti.”

Presenti all’evento anche i consiglieri comunali di Vibo Valentia Marco Miceli,

Giuseppe Cutrullà e Pietro Comito.