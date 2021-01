Vibo Valentia – Denunciati 5 soggetti per frode fiscale. Sequestrati beni per un valore di 844.000 euro

La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha notificato un’ordinanza applicativa

della misura cautelare interdittiva e contestuale decreto di sequestro preventivo

di beni emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo

Valentia – Dott.ssa Marina Russo – nell’ambito di un procedimento penale a

carico di 5 soggetti indagati, a vario titolo, per reati tributari, previsti e puniti dal

Decreto Legislativo n. 74/2000, per avere presentato fraudolenti dichiarazioni

annuali dei redditi, relative agli anni d’imposta dal 2011 al 2018, utilizzando

fatture per operazioni inesistenti.

Le indagini, dirette dal Procuratore della Repubblica – Dott. Camillo Falvo e dal

Sostituto Procuratore – Dott.ssa Concettina Iannazzo, eseguite dal Nucleo di

polizia economico-finanziaria di Vibo Valentia, guidato dal Maggiore Giuseppe

Froio, hanno preso in esame una complessa, insidiosa ed articolata frode

fiscale ideata dal principale indagato, a carico del quale il Giudice ha imposto il

divieto di esercitare l’attività imprenditoriale per un anno, nella sua qualità di

rappresentante legale di una società a responsabilità limitata operante a Vibo

Valentia nel settore della installazione di impianti di telecomunicazione ed

elettronici.

Le attività investigative sono scaturite dalle risultanze emerse a conclusione di

una verifica fiscale eseguita dal Reparto, nei confronti della predetta società,

finalizzata all’acquisizione e reperimento degli elementi utili all’accertamento

delle imposte dovute ed alla repressione delle violazioni tributarie

amministrative e penali. Fin dagli inizi del controllo, gli operanti hanno colto i tratti distintivi di un

complesso meccanismo di frode, volto a consentire l’evasione delle imposte sui

redditi e sul valore aggiunto, mediante l’emissione di fatture per operazioni

inesistenti emesse da imprese qualificabili come “cartiere”, create dal

rappresentante legale della società sottoposta a verifica.

Infatti, nell’ambito degli accertamenti svolti, è stata rilevata l’esistenza di

un’unica realtà imprenditoriale costituita da n. 06 soggetti economici:

2 società s.r.l.; 2 cooperative; 1 ditta individuale; 1 società estera con sede in

Romania, tutte riconducibili all’ideatore del sistema truffaldino, che ha

consentito alla società oggetto di verifica di realizzare, indebitamente, una

maggiore deduzione di costi e detrazione di imposte.

Nello specifico, la falsa fatturazione da parte di imprese terze delle prestazioni

di servizio rese dal personale dipendente ha permesso alla società verificata e

alla ditta individuale di:

 dedurre ai fini delle imposte sui redditi e dell’I.R.A.P. l’imponibile delle fatture

emesse dalle cooperative;

 detrarre ai fini dell’I.V.A. l’imposta relativa alle suddette fatture;

 aumentare i costi al fine di ridurre il reddito fiscale da sottoporre a tassazione.

Le prestazioni di servizio fatturate dalle due cooperative venivano nella realtà

effettuate nei medesimi locali e con le stesse attrezzature (come attestato

anche dai contratti di appalto stipulati) della società verificata (con sede legale

ed operativa coincidente con quella delle cooperative).

Le fatture in argomento erano funzionali a far risultare elementi passivi fittizi

derivanti dalle prestazione di servizio rese da terzi, laddove, invece, erano rese

dalla società. Nel corso della verifica veniva utilizzato anche l’istituto della cooperazione

internazionale amministrativa, tramite il II° Reparto del Comando Generale della

Guardia di Finanza, che ha permesso di effettuare approfonditi accertamenti nei

confronti di una società di diritto rumeno, creata ad hoc dal principale indagato

come cartiera, utilizzata per emettere ulteriori fatture false per un importo di

circa 350.000 euro.

Complessivamente, l’attività di servizio ha consentito di accertare l’emissione di

fatture per operazioni inesistenti per un importo di 3.100.000 euro, l‘utilizzo di

fatture per operazioni inesistenti per un importo di 3.000.000 euro,

con la denuncia alla locale A.G. di 5 soggetti, per i reati di dichiarazione

fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di

emissione di fatture per operazioni inesistenti, quantificando il profitto della

frode in 844.000 euro, sottoposti a sequestro in data odierna, a carico delle

imprese coinvolte nella frode e dei rispettivi legali rappresentanti in carica

all’epoca dei fatti:

– S.V.M., legale rappresentante di due società S.r.l. e titolare di una ditta

individuale;

– S.L., legale rappresentante pro-tempore di una società cooperativa;

– G.D., legale rappresentante pro-tempore di una società cooperativa;

– T.R., legale rappresentante pro-tempore di una società cooperativa;

– T.A., legale rappresentante pro-tempore di una società cooperativa.

L’operazione di servizio testimonia l’impegno e l’efficacia dell’azione di

contrasto della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria,

all’evasione fiscale, che produce effetti negativi per l’economia, ostacolando la

normale concorrenza tra imprese, danneggiano le risorse economiche dello

Stato ed accrescendo il carico fiscale per i cittadini fiscali.