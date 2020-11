Vibo Valentia – Incendiata spazzatura nella zona industriale località Aeroporto

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella serata di ieri 11 novembre alle ore 20,20 circa nella zona industriale località Aeroporto di Vibo Valentia per l’incendio di spazzatura.

In un piazzale vi era una superficie di circa 800 mq occupata da rifiuti di vario genere interessati da un incendio.

Sul posto sono intervenute due squadre con autopompa ed autobotte, nonchè un mezzo movimento terra per lo smassamento dei rifiuti ed il funzionario di servizio.