Silvia Vono: “Oggi incontro della Cisl Scuola su sicurezza degli edifici scolastici”

Oggi lunedì 14 settembre ore 17:30, presso il convitto nazionale Filangieri di Vibo, si terrà l’incontro organizzato dalla Cisl scuola con la senatrice e vicepresidente della commissione Lavori pubblici e comunicazioni. Tema dell’incontro, coordinato dal dirigente scolastico Giuseppe Policaro, è la proposta di modifica del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 in materia di sicurezza degli edifici scolastici.Un tema, quello della sicurezza all’interno delle scuole, sempre molto sentito dalla comunità vibonese. In particolar modo nell’ultimo periodo in cui la sicurezza dei più piccoli per il rientro a scuola è stato al centro della discussione pubblica.