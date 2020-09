Coronavirus: a Nicotera l’anno scolastico inizierà il 6 ottobre

A Nicotera, centro del vibonese, l’inizio dell’anno scolastico e’ stato fissato per il 6 ottobre, con un rinvio rispetto alla data del 24 settembre, stabilita dalla Regione Calabria, a causa del coronavirus. Lo ha deciso il sindaco, Giuseppe Marasco, annunciando una specifica ordinanza in tal senso. “La nostra scelta – ha detto il sindaco Marasco – e’ motivata dal fatto che l’evolversi della situazione epidemiologica relativa al Covid-19 impone una migliore organizzazione per consentire l’avvio delle attivita’ scolastiche in tutta sicurezza”.