Camera di Commercio Vibo Valentia, introdotta firma digitale on line

“Rivoluzione digitale in atto, anche alla Camera di Commercio di Vibo Valentia. La tecnologia sempre piu’ riferimento per l’erogazione di servizi che, seppur da remoto, mantengono inalterata rapidita’ ed efficienza cosi’ come pure il dialogo e il confronto tra uffici e imprese. Con #IOLAVOROSMART e’ ora possibile richiedere la firma digitale direttamente on line, in modo comodo, facile, veloce. Da casa, dall’ufficio, dalla sede dell’azienda, in pochi minuti, si potra’ infatti richiedere il dispositivo per la particolare firma elettronica oramai indispensabile a cittadini, professionisti, imprese, per conferire validita’ legale ai documenti informatici in una serie di contesti come la sottoscrizione di contratti, di dichiarazioni o di atti amministrativi, sia nel pubblico che nel privato” Lo riferisce un comunicato della Camera di commercio vibonese. “Una novita’ rilevante – afferma il Segretario generale dell’ente, Bruno Calvetta – che, siamo certi, anche questa volta verra’ colta come una reale opportunita’ di semplificazione e di ottimizzazione dei rapporti tra Pubblica amministrazione ed utenza, nell’ottica di velocizzare tempi e procedure ed essere sempre piu’ concentrati e pronti verso quelle opportunita’ che creano valore economico e quindi sviluppo aziendale e territoriale. Anche questa volta noi ci siamo per sostenere ed affiancare imprese e utenti in questo nuovo e utile processo di modernizzazione”. “Da remoto, infatti, in pochi minuti e con poche mosse, attraverso il riconoscimento via webcam – prosegue la nota – potra’ essere richiesto sia il nuovo ‘Token Digital DNA wireless’, utilizzabile tanto in modalita’ wireless con smartphone e tablet, che su PC attraverso la porta USB, senza dover installare alcun software, sia la classica ‘Smart Card’ in formato carta di credito con microchip crittografico in cui vengono generati e custoditi i certificati digitali dell’utente e per il cui utilizzo e’ richiesto un lettore di smart card. Il dispositivo per l’utilizzo della firma digitale verra’ poi spedito al richiedente, tramite corriere, all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nell’home page, nell’area dedicata, sono a disposizione una guida esemplificativa nonche’ riferimenti e informazioni utili ad accompagnare gli utenti verso scelte consapevoli ed un utilizzo corretto di strumenti e procedure”.