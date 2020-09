A Tropea l’evento “Piazze Letterarie”

Anche quest’anno, nonostante la difficile situazione legata all’emergenza sanitaria, l’associazione storico culturale Libertas organizzerà l’appuntamento settembrino di “Piazze Letterarie”. L’evento, giunto alla sua terza edizione, si svolgerà nella cornice di Largo Antico Sedile sabato 5 settembre alle ore 21:00 e si gioverà del patrocinio del Comune di Tropea in occasione della Candidatura della città tirrenica a Capitale Italiana della Cultura per il 2022. A causa delle restrizioni normative questa edizione non vedrà la partecipazione di molti autori calabresi disposti nei larghi e nelle piazzette del centro storico di Tropea. L’appuntamento di articolerà con la presentazione di due opere riguardanti l’emergenza Covid-19, “A un metro da voi” di Daniela Rabia e “In media stat virus” di Massimiliano Capalbo. Presenterà i due libri Angela Vatrano, Capo Struttura del Dipartimento Turismo della Regione Calabria e interverrà Emanuele Bertucci della Mediano Editore. La serata sarà impreziosita dall’intermezzo musicale del chitarrista classico Andrea Cuturello. La Libertas ringrazia gli sponsor Farmacia Centrale, ristorante Ambrosia, i bar dal Barone, Caffè del Corso e Café de Paris.