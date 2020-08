Vibo Valentia – Presentazione dell’opera d’arte denominata “In cammino per la pace”

Mercoledì 5 Agosto 2020 alle ore 17:00 si terrà presso Via Tomarchiello in Bivona di Vibo Valentia, adiacente la chiesa parrocchiale, la presentazione dell’opera d’arte denominata “In cammino per la pace”. Saranno presenti diverse autorità, tra cui la sindaca della città di Vibo Valentia (VV) Maria Limardo e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo, oltre a questi interverranno altre personalità influenti del mondo politico e sociale tra cui l’ingegnere Iozzelli Federico direttore dello stabilimento Baker Hughes di Porto Salvo (VV).

La scultura esposta è un manufatto realizzato dalle maestranze del Nuovo Pignone negli anni ’80 del ventesimo secolo dopo Cristo, realizzato in materiale inossidabile e la sua ispirazione è scaturita dal fenomeno atomico avvenuto il 6 Agosto 1945 ad Hiroshima ed il 9 Agosto dello stesso anno a Nagasaki. Alle ore 23:00 dello stesso giorno, si osserverà un minuti di silenzio in memorie di tutte le vittime causate dalle guerre e per l’occasione si accenderanno delle lanterne orientali in modo da simboleggiare le anima innocenti volate verso il cielo. La giornata dell’evento è stata possibile, grazie alla collaborazione offerta dalle maestranze del Nuovo Pignone, alla donazione della stessa opera d’arte che era di proprietà della Baker Hughes, alla ditta Fabiano che con altri collaboratori hanno reso di nuovo fruibile l’opera d’arte, ed in modo particolare un ringraziamento ai gruppi spontanei che hanno cooperato per il successo di questo evento.