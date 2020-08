Incidente nel Vibonese, auto finisce in un burrone

I vigili del fuoco del comando provinciale di vibo valentia sono intervenuti oggi 15 agosto 2020 sulla SP che collega Vibo Valentia a Cessaniti.

per cause in corso di accertamento una BMW serie 1 ed una Toyota Aygo sono entrate in collisione. A seguito dell’impatto quest’ultima è finita fuori strada in un burrone della profondità di circa 20 metri.

i vigili del fuoco intervenuti anche con una Gru hanno provveduto a soccorrere gli occupanti, mettere in sicurezza e recuperare le vetture coinvolte.

la conducente delle Toyota è stata ricoverata presso il locale ospedale civile