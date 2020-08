“Il digiuno inaspettato” di don Francesco Sicari domenica a San Costantino

Domenica 30 agosto, alle ore 18.00, in piazza Duomo a San Costantino Calabro sarà presentato al pubblico il libro del parroco del paese, don Francesco Sicari, intitolato “Il digiuno inaspettato. La luce della parola nel deserto della quarantena”

L’opera è stata pubblicata da pochissimi giorni dall’editore Mario Vallone.

Oltre a quest’ultimo e, ovviamente, all’autore, parteciperanno al dibattito, moderato dal giornalista Franco Pagnotta: il sindaco di San Costantino, Nicola Derito; l’antropologo Pino Cinquegrana; don Enzo Gabrieli, direttore del settimanale dell’arcidiocesi di Cosenza “Parola di vita”.

“Sono stati tanti i sacerdoti che – si legge nella quarta di copertina del libro curata da don Gabrieli – con la fantasia pastorale e con la fantasia della carità si sono adoperati nei mesi di “clausura forzata” per raggiungere le loro comunità attraverso social, dirette streaming, distribuzione di aiuti, ascolto telefonico. Tanti sacerdoti hanno provato a “spezzare la Parola”, a gridare dai tetti quanto udito all’orecchio, per rispondere a quel mandato di Gesù: “date voi stessi da mangiare” nella duplice dimensione dell’adoperarsi e dell’offrirsi. Lo ha fatto anche don Francesco Sicari, parroco di San Costantino Calabro e fratello maggiore dei sacerdoti Oblati di don Mottola, che ogni giorno ha scritto una pagina di diario spirituale per la sua comunità, i suoi fedeli, recuperando anche quella dimensione del sacerdozio che non sempre appare: l’uomo che sta davanti a Dio, in preghiera, per tutti.”

Don Francesco Sicari è nato a Tropea nel 1972 ed è stato ordinato sacerdote nella Cattedrale di Mileto il 13 aprile 1996. Attualmente è parroco di San Costantino Calabro e direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni. È fratello maggiore dei sacerdoti Oblati del Sacro Cuore fondati dal venerabile don Francesco Mottola e direttore editoriale della rivista Parva Favilla.

È notaio attuario del tribunale diocesano per la causa di beatificazione della Serva di Dio Natuzza Evolo e canonico penitenziere della Concattedrale di Tropea . Ha condotto la rubrica “la gioia del Vangelo” sull’emittente televisiva regionale Lactv e collabora con la testata giornalistica Tropeaedintorni.

La presentazione sarà organizzata nel pieno rispetto della normativa per contrastare l’emergenza sanitaria.