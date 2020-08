A Tropea la XXIII edizione del premio “La Città del Sole” per i Calabresi di Calabria

Sabato 29 p.v. alle ore 19,30 presso la sala Print Accademy della Romano Arti Grafiche in Tropea sarà ospitata la XXIII edizione del premio “La Città del Sole” per i Calabresi di Calabria.

Il riconoscimento, costituito per premiare figure professionali che attraverso il loro impegno e lavoro si sono distinte in Calabria così come in ambito nazionale, è stato istituito dall’Associazione Rotary “La Città del Sole”, costituita da 21 Rotary Club della Calabria.

Al premio l’Associazione ha unito un concerto di beneficenza della prestigiosa Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, diretta dal M° Maurizio Managò.

Il ricavato andrà alla Rotary Foundation da sempre in prima linea anche per la prevenzione di malattie, fornitura di acqua pulita e sostegno all’educazione e per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni in difficoltà di tutto mondo.

Una manifestazione che ha, negli anni passati, ottenuto il consenso delle comunità e che, certamente, sarà un momento di grande sinergia tra le risorse umani e professionali calabresi e i Club Rotary che operano, con impegno, sui territori.