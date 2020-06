Vibo Valentia – Presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco consegnato nuovo automezzo bimodale

Giorno 24 giugno u.s. presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia si è svolta una conferenza stampa per la presentazione di un nuovo automezzo bimodale assegnato di recente al Comando.

Il mezzo costruito per affrontare emergenze ferroviarie in gallerie è stato acquistato da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e concesso in comodato d’uso ai Vigili del Fuoco.

Alla presenza del Prefetto di Vibo Valentia , Dott. Francesco Zito e del Responsabile territoriale Sud di RFI, Ing. Luciana Siclari, il Comandante Provinciale, Ing. Giampiero Rizzo, ha illustrato il contesto emergenziale all’interno del quale si inquadra l’utilizzo del mezzo assegnato.

In particolare il territorio della provincia di Vibo Valentia ha diverse gallerie ferroviarie che superano la lunghezza di 1 km e di queste una, situata sulla linea a doppio binario, denominata “Galleria Francica” ha una lunghezza di oltre 6000 metri. È stata sottolineata pertanto l’importanza di disporre del mezzo bimodale con il quale potranno essere superate alcune criticità, tipiche delle situazioni emergenziali in gallerie particolarmente lunghe, e legate alle difficoltà di raggiungimento del luogo dell’evento nonché ai fattori ambientali ed alla insufficiente aerazione.

L’ing. Luciana Siclari ha poi comunicato che l’acquisto del mezzo bimodale, (in totale in tutta Italia ne sono stati consegnati 29) è inserito nel piano di adeguamento alla normativa di sicurezza delle gallerie ferroviarie superiori a 5000 metri (DM 28 ottobre 2005), in cui rientra la galleria “Francica” lungo la quale sono in corso alcuni lavori di riqualificazione che saranno a breve ultimati.

Poiché per la conduzione, da parte dei Vigili del Fuoco, del mezzo bimodale sulla rete ferroviaria è necessario il conseguimento di un apposito attestato di idoneità è stato concordato di iniziare l’attività formativa a partire dal mese di settembre, appena ultimata la campagna Estiva dell’Antincendio Boschivo.

Ultimata la formazione si procederà alla rielaborazione dell’attuale piano di emergenza con successiva esercitazione da tenersi verosimilmente nel mese di dicempre p.v.

Il Prefetto di Vibo Valentia ha espresso apprezzamento per la nuova dotazione strumentale del Comando dei Vigili del Fuoco e per l’imminente completamento dei lavori di adeguamento della galleria ferroviaria “Francica” evidenziando un accrescimento, a regime, degli standard di sicurezza del trasporto ferroviario in provincia.

Il Geom. Domenico Ferito, responsabile della gestione del parco automezzi del Comando Provinciale, ha poi illustrato il mezzo che si caratterizza per la possibilità di poter prestare soccorso tecnico urgente sia su strada che su ferrovia. Oltre ad avere in caricamento le dotazioni tradizionali delle APS (autopompa serbatoio) dispone di un sistema di autoprotezione che raffredda la cabina e gli pneumatici in caso di incendio in galleria, un sistema di respirazione autonomo attraverso una batteria di 8 bombole di aria da 9 litri caricate a 300 bar (oltre alle bombole individuali degli operatori e relativa riserva complessivamente 14 bombole), una termocamera installata nella parte anteriore che permette di individuare anche attraverso il fumo la presenza di persone o oggetti in galleria ed un cannoncino installato sulla cabina del mezzo comandabile dall’interno. La velocità su rotaia è di 40 km/h in avanzamento e di 19 in retromarcia.

A conclusione l’Ing. Giampiero Rizzo, dovendo lasciare il Comando di Vibo Valentia per assumere l’incarico di Comandante Provinciale di Treviso ha voluto ringraziare le istituzioni tutte con le quali ha collaborato e raggiunto importanti risultati, la stampa, sempre attenta alle problematiche del territorio ed all’attività dei Vigili del Fuoco, tutto il personale del Comando Provinciale per l’impegno profuso grazie al quale sono stati incrementati gli standard di sicurezza del territorio ed infine tutti i cittadini della Provincia che hanno sempre dimostrato vicinanza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed in particolare nei tristi momenti vissuti per la perdita dei tre colleghi in Provincia di Alessandria.