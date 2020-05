Vibo Valentia: in fiamme l’auto del parroco

In fiamme nella notte a Vibo Valentia, l’auto del parroco della chiesa di San Giuseppe, don Giuseppe La Torre. La vettura C3 si trovava parcheggiata in via Pier Castello. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.

Ingenti i danni, in quanto l’auto e’ andata quasi totalmente distrutta. Indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri della locale Stazione che stanno cercando di capire la natura dell’incendio. (AGI)