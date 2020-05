rEstate a Vibo Valentia, al via il programma

Abbraccerà a tutto tondo arte, musica, ballo e teatro, avendo come scenario il centro storico, coinvolgendo giovani e artisti locali, studenti e associazioni. Un programma intitolato “#rEstate a Vibo”, elaborato e ancora in corso di definizione per le successive iniziative, dall’Assessorato alla Cultura, guidato dall’assessore Daniela Rotino, di concerto col sindaco Maria Limardo, che in quest’estate “particolare” vuole a maggior ragione dare ai vibonesi momenti di spensieratezza e sano divertimento. L’Assessorato alla Cultura, infatti ha già aderito alla campagna #la cultura non si ferma lanciata dal MIBACT, promuovendo sui siti e social istituzionali una serie iniziative fruibili “online” e non, programmate in seguito alle misure di contenimento del contagio da coronavirus. La “pagina facebook”, difatti, sta avendo un grandissimo successo con punte di 6300 visualizzazioni. Ma l’attività dell’assessorato è “ripartita” da tempo con un concorso a premi dal titolo “Siamo sulla stessa barca”, che come spiega l’assessore Rotino: “Trae ispirazione dalle parole di Papa Francesco ed è rivolto alle scuole e a tutti i cittadini della provincia che possono produrre video, musica, foto, disegni, sculture, testi scritti”. La scadenza si ricorda è il 30 giugno, per chi ancora vuole partecipare. Altra iniziativa in corso, per l’anniversario di Gianni Rodari è il progetto “Cosa vedo, sento, dico e … scrivo” con scadenza il 30 luglio. “Una raccolta di scritti dei bambini delle scuole dell’infanzia, elementari e medie raccolti in un libro – prosegue la Rotino – il cui ricavato verrà devoluto ai bambini delle famiglie bisognose della città. L’Iniziativa che, comunque, su cui si vuole dare massima diffusione dal Comune è “Vibo solidale”. “In questo momento critico per la nostra economia locale si intende aiutare gli esercizi commerciali e chi ora è in difficoltà, lasciando pagata un prodotto. Hanno aderito per ora: “Libreria Mobilio Mondadori”, “Yogurtline”, la pizzeria “Talìa”, “Telefonia Wind” e “Vodafone Rocchetto”, “Sanitaria centrale”, “No Name”, “Piccolo Mondo Antico”, “Beauty Hair Parrucchieri”, “Calzedonia”. Chiunque può recarsi presso un negozio e lasciare una merce sospesa. L’esercente metterà sulla vetrina l’avviso”. La cultura non si ferma e non si è fermata anche per quanto riguarda i beni artistici e archeologici della città. Qualche giorno fa il sindaco Maria Limardo, ha tenuto una videoconferenza con il Sovrintendente Fabrizio Sudano, la dott.ssa Lorena Callisti (RUP), l’archeologa Mariangela Preta e la stessa assessore Daniela Rotino per stabilire le modalità di chiusura cantieri dei parchi archeologici e la possibilità di fruizione degli stessi per la stagione estiva dopo affidamento, tramite bando ad Associazioni, enti e cooperative. In questi giorni prevista anche la riqualificazione del “Castello di Bivona”, con decespugliamento e pulizia dell’intera area del sito, con la collaborazione di Retake e Agriambiente. Il resto della programmazione degli eventi culturali, sarà specificata nei dettagli subito dopo decreti governativi su manifestazioni e spettacoli all’esterno, anche con la collaborazione dell’associazioni di settore.