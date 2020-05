Proseguono lavori manutenzione A2 in provincia di Vibo Valentia

Proseguono gli interventi di manutenzione programmata della pavimentazione, lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in provincia di Vibo Valentia.

Nel dettaglio, fino al 30 giugno 2020, sarà in vigore la chiusura della carreggiata in direzione sud – dal km 359,200 al km 368,100 – con disposizione del traffico sulla carreggiata nord predisposta a doppio senso di circolazione, nonché la chiusura in entrata e in uscita dello svincolo di ‘Serre’.

I veicoli in direzione sud potranno utilizzare lo svincolo di ‘Vazzano’, sia in entrata che in uscita.

Gli interventi, affidati mediante procedura di Accordo Quadro, consistono nella rimozione della vecchia pavimentazione e nel suo rifacimento ex novo con l’utilizzo di asfalto drenante.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148