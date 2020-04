Dall’Associazione Valentia 840 mascherine FFP2 e 80 visiere protettive all’ospedale di Vibo Valentia

Continuano le donazioni attraverso la raccolta fondi per l’acquisto di strumentazioni e dispositivi medico sanitari per il nosocomio di Vibo Valentia.

L’associazione Valentia infatti con la collaborazione di Calabriafood e Welcome to Favelas Vibo che ha visto la partecipazione di decine di imprese del territorio e centinaia di donatori di Vibo e non, ha acquistato e donato in data odierna all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia ben 840 mascherine Ffp2 e 80 visiere protettive.

Il direttore dell’ospedale Michelangelo Miceli, insieme al Farmacista Dott. Condina e al Dott. Natale e il Dott. Brogna, Direttori rispettivamente del Pronto Soccorso e del Reparto di Malattie Infettive, Primari che insieme al Dott. Oppedisano, Direttore della Rianimazione, sono responsabili dei reparti Covid, gestendo e trattando i pazienti sospetti e/o affetti da Coronavirus, esprimono un sincero ringraziamento all’Associazione Valentia, ed a tutte le associazioni, le persone, le aziende ed i gruppi che stanno effettuando donazioni alla struttura ospedaliera, attraverso l’iniziativa solidale lanciata da Valentia.

In questo periodo così difficile, queste attestazioni di solidarietà hanno saputo far arrivare a chi lavora in prima linea la riconoscenza e l’affetto di ognuno, quesi gesti non sono per niente scontati e proprio perchè inaspettati hanno portato tanta gioia.